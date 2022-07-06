ЗАМАНА - Сеть KFC в России сменит владельца

Сеть KFC в России сменит владельца

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06 июля, 2022. Среда 02:34
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Сеть KFC в России сменит владельца

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать передачу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному предпринимателю. Когда покупатель будет найден, они собираются полностью уйти из страны. Об этом сообщается на сайте компании.

Сеть KFC в России сменит владельца
Общество

«Это основывается на предшествующих мерах компании по приостановке работы всех принадлежащих компании ресторанов, приостановке инвестиций и мер по развитию», — отмечают в сообщении.

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