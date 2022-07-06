«Это основывается на предшествующих мерах компании по приостановке работы всех принадлежащих компании ресторанов, приостановке инвестиций и мер по развитию», — отмечают в сообщении.
Сеть KFC в России сменит владельца
- Автор Дарья
- 06 июля, 2022. Среда 02:34
Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать передачу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному предпринимателю. Когда покупатель будет найден, они собираются полностью уйти из страны. Об этом сообщается на сайте компании.
Последнее от Дарья
- Спин-офф «Очень странных дел» расскажет новую историю, не связанную с персонажами оригинала
- Эксперты Дагнаследия осмотрели памятники федерального значения в Рутульском и Ахтынском районах
- Россия отказалась от участия в "Детском Евровидении"
- В СКФО началась тестовая экспедиция по межрегиональному маршруту "Кавказ Gran Turismo"
- Министр труда Абдурахман Махмудов посетил семью беженцев, прибывшую из Донбасса