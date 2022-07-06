Сеть KFC в России сменит владельца

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать передачу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному предпринимателю. Когда покупатель будет найден, они собираются полностью уйти из страны. Об этом сообщается на сайте компании.