ЗАМАНА - Эксперты Дагнаследия осмотрели памятники федерального значения в Рутульском и Ахтынском районах

Эксперты Дагнаследия осмотрели памятники федерального значения в Рутульском и Ахтынском районах

Автор
05 июля, 2022. Вторник 17:06
|||
Эксперты Дагнаследия осмотрели памятники федерального значения в Рутульском и Ахтынском районах

Представители Дагнаследия совместно с экспертами проектного института ГУП «Даггражданкоммунпроект» и реставраторами обследовали два объекта культурного наследия федерального значения: «Джума-мечеть с минаретом» в селе Хрюг, Ахтынского района и «Минарет» в селе Шиназ, Рутульского района, информирует пресс-служба Агентства по охране культурного наследия региона.

Эксперты Дагнаследия осмотрели памятники федерального значения в Рутульском и Ахтынском районах
Общество

«Мы проверили состояние купольной части памятников, наличие трещин на объекте и другие конструктивные особенности. Квалифицированная оценка нужна для формирования технического заключения о состоянии объекта культурного наследия, организации мероприятий по сохранению памятников градостроительства и архитектуры, представляющих также, в том числе, большой интерес и как объекты туризма», — рассказал про совместный выезд руководитель отдела Дагнаследия Абдулмажид Абашилов.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top