Эксперты Дагнаследия осмотрели памятники федерального значения в Рутульском и Ахтынском районах

Представители Дагнаследия совместно с экспертами проектного института ГУП «Даггражданкоммунпроект» и реставраторами обследовали два объекта культурного наследия федерального значения: «Джума-мечеть с минаретом» в селе Хрюг, Ахтынского района и «Минарет» в селе Шиназ, Рутульского района, информирует пресс-служба Агентства по охране культурного наследия региона.

«Мы проверили состояние купольной части памятников, наличие трещин на объекте и другие конструктивные особенности. Квалифицированная оценка нужна для формирования технического заключения о состоянии объекта культурного наследия, организации мероприятий по сохранению памятников градостроительства и архитектуры, представляющих также, в том числе, большой интерес и как объекты туризма», — рассказал про совместный выезд руководитель отдела Дагнаследия Абдулмажид Абашилов.