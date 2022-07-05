В СКФО началась тестовая экспедиция по межрегиональному маршруту "Кавказ Gran Turismo"

Команда проекта "Кавказ Gran Turismo" отправилась в недельную экспедицию по межрегиональному туристическому маршруту, охватывающему все семь регионов Северо-Кавказского федерального округа, маршрут доступен для туристов как полностью, так и отдельными частями. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.

"Сегодня стартовала недельная экспедиция по межрегиональному маршруту, который регионы СКФО запустили в рамках проекта "Кавказ Gran Turismo". Ее цель - протестировать маршрут и показать, что всего за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, разносторонней культурой, уникальной природой, национальной кухней и главное - гостеприимными людьми с их ярким темпераментом и традициями. Это действительно уникальный маршрут, максимально сконцентрированный по времени и насыщенности программы", - сказал он. По словам Константиниди, в состав экспедиции вошли члены оргкомитета проекта, эксперты, представители туриндустрии СКФО и федеральной медиасферы.

Экспедиция стартовала в Ставропольском крае, где участники посетят основные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод. Далее, согласно программе, группа побывает в древних храмах, астрофизической обсерватории, курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, исследует Приэльбрусье, озера Гижгит и перевал Актопрак в Кабардино-Балкарии, а также познакомится с курортом "Армхи" и башенными комплексами Ингушетии, самым высокогорным монастырем, Даргавским некрополем и другими культовыми сооружениями в Северной Осетии. В Чеченской Республике участников путешествия ждут достопримечательности Грозного, а также древний погребальный комплекс Цой-Педе. Завершится экспедиция в Республике Дагестан посещением крепости Нарын-Кала в Дербенте, Сулакского каньона, бархана Сары-Кум и санатория "Каспий" на побережье Каспийского моря.