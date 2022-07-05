ЗАМАНА - Министр труда Абдурахман Махмудов посетил семью беженцев, прибывшую из Донбасса

Министр труда Абдурахман Махмудов посетил семью беженцев, прибывшую из Донбасса

Автор
05 июля, 2022. Вторник 16:30
|||
Министр труда Абдурахман Махмудов посетил семью беженцев, прибывшую из Донбасса

Накануне по поручению руководителя РД Сергея Меликова руководитель Минтруда региона Абдурахман Махмудов совместно с главой управления по вопросам миграции МВД по субъекту Магомедом Магомедовым посетили семью беженцев из Донбасса.

Министр труда Абдурахман Махмудов посетил семью беженцев, прибывшую из Донбасса
Общество

Стоит напомнить, что семья из 4 человек, в том числе глухонемые родители, девочка 7 лет и бабушка пенсионного возраста вынуждены были оставить свою жизнь в Донецке и приехать в Дагестан, в котором их приняли на территории одной из спортивных баз Избербаша. Так, в скором времени по поручению Сергея Меликова семье будет оказана помощь с оформлением документов для получения гражданства России и решением бытовых вопросов, также будет проработана возможность подбора дома и оформления ребенка в школу. В завершение встречи Абдурахман Махмудов и Магомед Магомедов вручили гостям продуктовые наборы, пообещав оказывать в будущем поддержку семье.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top