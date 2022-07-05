Министр труда Абдурахман Махмудов посетил семью беженцев, прибывшую из Донбасса

Стоит напомнить, что семья из 4 человек, в том числе глухонемые родители, девочка 7 лет и бабушка пенсионного возраста вынуждены были оставить свою жизнь в Донецке и приехать в Дагестан, в котором их приняли на территории одной из спортивных баз Избербаша. Так, в скором времени по поручению Сергея Меликова семье будет оказана помощь с оформлением документов для получения гражданства России и решением бытовых вопросов, также будет проработана возможность подбора дома и оформления ребенка в школу. В завершение встречи Абдурахман Махмудов и Магомед Магомедов вручили гостям продуктовые наборы, пообещав оказывать в будущем поддержку семье.