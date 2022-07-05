ЗАМАНА - Более 70 региональных государственных и муниципальных услуг доступны дагестанцам в электронном виде

Более 70 региональных государственных и муниципальных услуг доступны дагестанцам в электронном виде

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05 июля, 2022. Вторник 16:07
РИА Новости / Варвара Гертье|||
Более 70 региональных государственных и муниципальных услуг доступны дагестанцам в электронном виде

Получить государственные услуги и сервисы онлайн можно во всех основных сферах жизни, таких как ЖКХ, образование, здравоохранение, транспорт, социальная поддержка и другие.

Более 70 региональных государственных и муниципальных услуг доступны дагестанцам в электронном виде
Общество

Основные городские услуги и сервисы сегодня доступны онлайн. Почему подавать документы через портал удобнее, чем обычно? Прежде всего, это можно сделать в любое удобное время, в спокойной обстановке из дома. Упустить что-то важное при заполнении анкеты невозможно: электронная форма включает в себя полный список документов, необходимых для получения услуги. Кроме того, сейчас большое количество разнообразных справок  вовсе не нужно собирать и подавать вместе с документом: ведомства запрашивают их друг у друга самостоятельно в электронном виде. Кому выгодно подавать документы через портал и что для этого нужно? Всем, у кого есть дома компьютер и интернет, смартфон или планшет с выходом в интернет (для телефона и планшета используется мобильное приложение), а также заведен личный кабинет на портале и имеете подтвержденную учетную запись (подтвердить можно в любом офисе МФЦ). Сегодня в электронном виде предоставляется более 70 региональных государственных и муниципальных услуг. Среди них: оформление пособий на детей, запись ребенка в детский сад, выдача охотничьего билета, получение разрешения на строительство, перевод жилого помещения в нежилое и другие. Полный список услуг, доступных в электронной форме, размещен на странице сайта Министерства цифрового развития Республики Дагестан в разделе «Электронные услуги». Ознакомиться с перечнем и перейти на страницу получения услуги можно по ссылке.

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