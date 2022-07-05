ЗАМАНА - В Республиканскую офтальмологическую больницу доставили современный бесконтактный тонометр

В Республиканскую офтальмологическую больницу доставили современный бесконтактный тонометр

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05 июля, 2022. Вторник 15:12
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В Республиканскую офтальмологическую больницу доставили современный бесконтактный тонометр

В Республиканской офтальмологической больнице установили современный бесконтактный тонометр Topcon СТ-800.

В Республиканскую офтальмологическую больницу доставили современный бесконтактный тонометр
Общество

Новый аппарат для тонометрии - измерения внутриглазного давления удобен для использования и медикам, и пациентам. Большой перечень оборудования доставляется в медицинские учреждения республики в рамках Программы обновления первичного звена здравоохранения.

Тонометр занимает мало места, а яркий экран позволяет управлять всем сервисом в одно касание. Мягкая воздушная струя обеспечивает максимально точные результаты, которые можно распечатать на встроенном термопринтере или отправить в локальную сеть. Современная технология также умеет автоматически рассчитывать скорректированное внутриглазное давление на основании значений пахиметрии, введённых вручную. Подробнее о тонометре можно прочитать на сайте Минздрава региона.

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