В Республиканскую офтальмологическую больницу доставили современный бесконтактный тонометр

Новый аппарат для тонометрии - измерения внутриглазного давления удобен для использования и медикам, и пациентам. Большой перечень оборудования доставляется в медицинские учреждения республики в рамках Программы обновления первичного звена здравоохранения.

Тонометр занимает мало места, а яркий экран позволяет управлять всем сервисом в одно касание. Мягкая воздушная струя обеспечивает максимально точные результаты, которые можно распечатать на встроенном термопринтере или отправить в локальную сеть. Современная технология также умеет автоматически рассчитывать скорректированное внутриглазное давление на основании значений пахиметрии, введённых вручную. Подробнее о тонометре можно прочитать на сайте Минздрава региона.