Так, водоснабжение будет приостановлено в Ленинском районе города (за исключением Редукторного посёлка), а также в части Советского района (от ул. Ярагского — нечетная сторона, в том числе: ул. Венгерских бойцов и прилегающие улицы пр. Аметхан Султана ул. Гагарина ул. Юсупа Акаева).
На нескольких улицах Махачкалы будет временно прекращена подача воды
- Автор Дарья
- 05 июля, 2022. Вторник 14:45
На определенных махачкалинских улицах с 6 июля с 22.00 до 03.00 7 июля будет отключена подача воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Об этом информирует официальный telegram-канал администрации города.
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