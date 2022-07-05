Долгожителей Агульского района поздравил с юбилеем Президент РФ Владимир Путин

Стоит заметить, что среди юбиляров не только ветераны труда, но и труженики тыла, многие из которых пребывают на социальном учете в подведомственных учреждениях Минтруда субъекта.

В поздравлениях президент страны обратился к юбилярам, которым исполнилось 90 и более лет, – Сулейману Мусаеву из села Тпиг, Шамсият Вагидовой из села Гоа, Гусейну Раджабову из Мисси, Хадижат Абдулкадыровой, Насрият Акимовой, Зубайдат Заркиблиевой и долгожительнице Тасри Ахмедовой из села Ричас – с пожеланиями добра и здоровья.

Стоит заметить, что самой пожилой в списке долгожителей является 95-летняя бабушка Тасри – труженик тыла, которая работала в колхозе более 45 лет.