ЗАМАНА - Долгожителей Агульского района поздравил с юбилеем Президент РФ Владимир Путин

Долгожителей Агульского района поздравил с юбилеем Президент РФ Владимир Путин

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05 июля, 2022. Вторник 13:48
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Долгожителей Агульского района поздравил с юбилеем Президент РФ Владимир Путин

Поздравительные письма от главы России Владимира Путина вручили долгожителям Агульского района сотрудники Управления соцзащиты населения министерства труда Дагестана, информирует пресс-служба ведомства.

Долгожителей Агульского района поздравил с юбилеем Президент РФ Владимир Путин
Общество

Стоит заметить, что среди юбиляров не только ветераны труда, но и труженики тыла, многие из которых пребывают на социальном учете в подведомственных учреждениях Минтруда субъекта.

В поздравлениях президент страны обратился к юбилярам, которым исполнилось 90 и более лет, – Сулейману Мусаеву из села Тпиг, Шамсият Вагидовой из села Гоа, Гусейну Раджабову из Мисси, Хадижат Абдулкадыровой, Насрият Акимовой, Зубайдат Заркиблиевой и долгожительнице Тасри Ахмедовой из села Ричас – с пожеланиями добра и здоровья.

Стоит заметить, что самой пожилой в списке долгожителей является 95-летняя бабушка Тасри – труженик тыла, которая работала в колхозе более 45 лет.

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