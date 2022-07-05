ЗАМАНА - Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве

Автор
05 июля, 2022. Вторник 13:14
|||
Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве

 С 14 по 17 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», информирует Минсельхоз России.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве
Общество

«Он станет еще одним этапом большой программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз страны реализует по поручению главы РФ с 2020 года», – сообщает ведомство.

Уточняют, что гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве, в нем поучаствует почти 300 брендов из 65 субъектов страны. Одна из главных зон мероприятия откроется в парке Горького. Помимо ярмарки, здесь будут размещены фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, номера артистов и многое другое.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top