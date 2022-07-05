Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве

С 14 по 17 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», информирует Минсельхоз России.

«Он станет еще одним этапом большой программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз страны реализует по поручению главы РФ с 2020 года», – сообщает ведомство.

Уточняют, что гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в Москве, в нем поучаствует почти 300 брендов из 65 субъектов страны. Одна из главных зон мероприятия откроется в парке Горького. Помимо ярмарки, здесь будут размещены фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, номера артистов и многое другое.