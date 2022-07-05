ЗАМАНА - Газоснабжение в двух районах Махачкалы будет временно отключено из-за ремонтных работ

Газоснабжение в двух районах Махачкалы будет временно отключено из-за ремонтных работ

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05 июля, 2022. Вторник 10:14
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Газоснабжение в двух районах Махачкалы будет временно отключено из-за ремонтных работ

В связи с выполнением ремонтных работ 19 июля будет приостановлено газоснабжение в Ленинском и Советском районах.

Газоснабжение в двух районах Махачкалы будет временно отключено из-за ремонтных работ
Общество

«С 11:00 до 15:00 часов газоснабжение будет отключено в многоквартирном доме по адресу улице Ирчи Казака 46, Ленинского района г. Махачкалы. А с 9.00 до 13.00 ч. газ будет отсутствовать по Советскому району на проспекте А.-Х. Султана – район Южной автостанции», – заявляет пресс-служба АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Эксперты компании напоминают, что в целях безопасности и недопущения аварийных ситуаций краны на газовых приборах на время осуществления ремонтных работ и перед ними необходимо перекрыть.

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