Газоснабжение в двух районах Махачкалы будет временно отключено из-за ремонтных работ

В связи с выполнением ремонтных работ 19 июля будет приостановлено газоснабжение в Ленинском и Советском районах.

«С 11:00 до 15:00 часов газоснабжение будет отключено в многоквартирном доме по адресу улице Ирчи Казака 46, Ленинского района г. Махачкалы. А с 9.00 до 13.00 ч. газ будет отсутствовать по Советскому району на проспекте А.-Х. Султана – район Южной автостанции», – заявляет пресс-служба АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Эксперты компании напоминают, что в целях безопасности и недопущения аварийных ситуаций краны на газовых приборах на время осуществления ремонтных работ и перед ними необходимо перекрыть.