ЗАМАНА - Ветерана Мусу Самедова поздравили с 90-летним юбилеем

Ветерана Мусу Самедова поздравили с 90-летним юбилеем

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05 июля, 2022. Вторник 09:11
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Ветерана Мусу Самедова поздравили с 90-летним юбилеем

Совсем недавно свой 90-летний юбилей отметил Муса Самедов - один из известных в Дагестане сотрудников АПК, посвятивший всю свою взрослую жизнь сельскому хозяйству.

Ветерана Мусу Самедова поздравили с 90-летним юбилеем
Общество

Вчера, 4 июля, с приятной миссией юбиляра навестили первый заместитель руководителя Минсельхоза региона Шарип Шарипов и глава СХК «Агрофирма «Согратль», председатель Комиссии по развитию АПК и экологии Общественной палаты региона Абдурахман Чураев.

«За вашими плечами большая и достойная жизнь, многие десятилетия вы были очевидцем и активным участником позитивных процессов, которые случались в агропромышленном комплексе нашей республики. Ваша многолетняя добросовестная работа является образцом преданности общему делу, поводом нашей гордости, примером для подражания», — подчеркнул в своем поздравлении Шарипов, пожелав далее юбиляру здоровья, счастья и семейного благополучия.

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