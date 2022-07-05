Ветерана Мусу Самедова поздравили с 90-летним юбилеем

Совсем недавно свой 90-летний юбилей отметил Муса Самедов - один из известных в Дагестане сотрудников АПК, посвятивший всю свою взрослую жизнь сельскому хозяйству.

Вчера, 4 июля, с приятной миссией юбиляра навестили первый заместитель руководителя Минсельхоза региона Шарип Шарипов и глава СХК «Агрофирма «Согратль», председатель Комиссии по развитию АПК и экологии Общественной палаты региона Абдурахман Чураев.

«За вашими плечами большая и достойная жизнь, многие десятилетия вы были очевидцем и активным участником позитивных процессов, которые случались в агропромышленном комплексе нашей республики. Ваша многолетняя добросовестная работа является образцом преданности общему делу, поводом нашей гордости, примером для подражания», — подчеркнул в своем поздравлении Шарипов, пожелав далее юбиляру здоровья, счастья и семейного благополучия.