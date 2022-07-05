ЗАМАНА - Государство поддержит волонтеров и НКО помогающих жителям ДНР и ЛНР

Государство поддержит волонтеров и НКО помогающих жителям ДНР и ЛНР

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05 июля, 2022. Вторник 08:46
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Государство поддержит волонтеров и НКО помогающих жителям ДНР и ЛНР

В этом году размер президентских грантов был увеличен на 2 миллиарда рублей для создания проектов, направленных на помощь жителям ДНР и ЛНР. 

Государство поддержит волонтеров и НКО помогающих жителям ДНР и ЛНР
Общество

По словам председателя фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, многие люди сейчас становятся добровольцами и включаются в работу НКО для помощи двум республикам. Поэтому сегодня их важно поддержать. 

Подробнее — здесь.

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