По словам председателя фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, многие люди сейчас становятся добровольцами и включаются в работу НКО для помощи двум республикам. Поэтому сегодня их важно поддержать.
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В этом году размер президентских грантов был увеличен на 2 миллиарда рублей для создания проектов, направленных на помощь жителям ДНР и ЛНР.
По словам председателя фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, многие люди сейчас становятся добровольцами и включаются в работу НКО для помощи двум республикам. Поэтому сегодня их важно поддержать.
Подробнее — здесь.
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