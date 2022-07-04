В Табасаранском районе официально открыли медучреждения

Накануне в Табасаранском районе прошло официальное открытие врачебной амбулатории в селе Марага и фельдшерско- акушерского пункта (ФАП) в Новое — Лидже.

Врачебная амбулатория в селе Марага была открыта в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения, которую проводит Минздрав региона. В новом здании находятся несколько врачебных кабинетов, лаборатория, смотровые, подключены все необходимые коммуникации. После традиционной церемонии перерезания красной ленточки гости побывали в амбулатории и пришли к мнению, что в ней обеспечены все условия для получения квалифицированной медицинской помощи. Для 12 человек сотрудников и посетителей сформированы максимально возможные удобства.

«Наша задача, это обеспечение таких условий, чтобы в любом селе жители района могли оперативно получить медпомощь в достойных условиях», — отметил руководитель муниципалитета Магомед Курбанов.