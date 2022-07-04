Позвонил и поздравил нашего земляка, генерал-майора Эседуллу Абачева с очередной успешно выполненной задачей - освобождением города Лисичанска, а вместе с ним - и всей Луганской Народной Республики. Цель, поставленная Верховным главнокомандующим, выполнена, и в этом огромная заслуга дагестанского генерала!

Грамотное руководство и, конечно, мужество и отвага наших военнослужащих позволили ему с минимальными потерями осуществить намеченный план. Это большая победа!

Я хорошо знаком с Эседуллой Абдулмуминовичем, он опытный, тонкий стратег и самоотверженный патриот, под началом которого служат, в том числе, представители Кавказа и, конечно, многие дагестанские ребята. Горжусь тем, что официальным признанием его роли в спасении людей от восьмилетнего геноцида стало присвоение звания Героя ЛНР.

Сегодня дагестанские офицеры и солдаты продолжают сражаться за мир у наших границ, проявляя настоящий бойцовский дух и горскую закалку. Каждый день слышу восторженные отзывы о героизме наших ребят. Они всегда впереди, всегда там, где так необходимы их сила и смелость. Спасибо вам за службу Родине! Знайте, что весь Дагестан сегодня с вами!

Уверен, что все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены, и победа снова будет за нами!