ЗАМАНА - В Махачкале завершился третий день гастрономического фестиваля «FoodStreetDag-2022»

В Махачкале завершился третий день гастрономического фестиваля «FoodStreetDag-2022»

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04 июля, 2022. Понедельник 08:17
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В Махачкале завершился третий день гастрономического фестиваля «FoodStreetDag-2022»

В Махачкале прошел третий и главный день международного гастрономического фестиваля «FoodStreetDag-2022», на котором 10 команд шеф-поваров демонстрируют искусство приготовления блюд из мяса на гриле и плова. 

В Махачкале завершился третий день гастрономического фестиваля «FoodStreetDag-2022»
Общество

«Наши команды большие молодцы, шефы мирового уровня! Крайне удивлены качеством работ команд, что еще раз говорит о высоком уровне гастрономии и ресторанов Махачкалы. Так, во 2 день мероприятия “серебро” получила команда шеф-поваров из ресторана “Lounge hall Gorod”», – заметил организатор фестиваля Магомед Магомедов. Стоит отметить, что золотую медаль за приготовление мясного блюда на гриле забрали «Shater» из Хасавюрта, «Кавказская кухня», «Karavan» из Грозного, а также «Ottoman Palace» из Махачкалы. «Золото» за приготовление плова выиграли команды шеф-поваров из ресторана «Shater» из Хасавюрта, «Karavan» из Грозного и «Gorod» из Махачкалы.

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