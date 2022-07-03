В Махачкалу прилетел первый чартерный рейс туроператора Fun&Sun

Из Москвы в Махачкалу прилетел первый туристический чартерный рейс туроператора Fun&Sun. Гостей встретил в аэропорту глава Минтуризма региона Эмин Мерданов.

"Я крайне рад, что у туристов появилась возможность посетить нашу республику с удобством и по доступной цене. Для гостей было все продумано: перелет, трансфер, проживание в отеле и разные экскурсии. Ну и самое ключевое преимущество чартерной программы - это стоимость поездки, она в 2 раза дешевле самостоятельно собранного тура", — заявляет министр.

Низкая цена тура стала возможной, как он заметил, благодаря субсидиям Федерального агентства по туризму, которые компенсировали половину стоимости. "Новая летняя чартерная программа дает возможность заинтересовать как можно больше туристов нашей республикой. Хочется поблагодарить за такую возможность Федеральное агентство по туризму и туроператора Fun&Sun",- отметил Мерданов.