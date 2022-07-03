Глава РД поздравляет с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ

Сергей Меликов поздравил работников ГИБДД с профессиональным праздником.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня трудно переоценить роль сотрудников ГИБДД в обеспечении безопасности жителей нашейреспублики. С каждым днем на дорогах региона становится больше автомобилей, повышается интенсивность движения, а значит, возрастает и ваша роль. Всё большей ответственности, мужества, оперативности и выдержки требует от вас решение важнейших задач по соблюдению порядка на дорогах, предотвращению аварийных ситуаций, повышению дисциплины и культуры водителей. От ваших четких и слаженных действий напрямую зависят здоровье и жизни людей.

Безопасность, порядок на дорогах – задача многогранная, и большую роль в этом играютпрофилактические мероприятия. Важно не только фиксировать нарушения, а предупреждать их, воспитывать культуру поведения всех участников движения. Не сомневаюсь, что к выполнению этих задач сотрудники Госавтоинспекции по Республике Дагестан подойдут с максимальной ответственностью, будут показывать примеры профессионализма, собранности и личной порядочности.

Слова особой признательности выражаю ветеранам службы, которые самоотверженно исполняли свой долг, проявляли высочайший профессионализм и мужество. Именно благодаря вам были заложены лучшие традиции. Уверен, что молодые сотрудники готовы продолжать и развивать их.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком деле!