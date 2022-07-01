В день юбилея Зулгижат Магомедове доставили цветы и вручили поздравительное письмо от Главы РД

Сегодня, 1 июля, 90 лет празднует Зулгижат Магомедовна Магомедова – верная спутница, лучший друг и надёжный тыл почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, который в сложные времена возглавлял регион информирует Telegram-канал Администрации Главы республики.

Ещё утром руководитель региона Сергей Меликов поздравил Зулгижат Магомедову с праздником в своем telegram-канале, а позже по его поручению ей привезли цветы и вручили поздравительное письмо.

«Зулгижат Магомедовна, от имени всех жителей республики поздравляю с этой важной датой! Более полувека Вы прошли с мужем через все испытания и трудности. И на всех поворотах судьбы оставались образцом дагестанки, прекрасной матери, человека с широкой душой и добрым, отзывчивым сердцем!», – отмечается в тексте поздравления.