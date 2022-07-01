Ещё утром руководитель региона Сергей Меликов поздравил Зулгижат Магомедову с праздником в своем telegram-канале, а позже по его поручению ей привезли цветы и вручили поздравительное письмо.
«Зулгижат Магомедовна, от имени всех жителей республики поздравляю с этой важной датой! Более полувека Вы прошли с мужем через все испытания и трудности. И на всех поворотах судьбы оставались образцом дагестанки, прекрасной матери, человека с широкой душой и добрым, отзывчивым сердцем!», – отмечается в тексте поздравления.