ЗАМАНА - В день юбилея Зулгижат Магомедове доставили цветы и вручили поздравительное письмо от Главы РД

В день юбилея Зулгижат Магомедове доставили цветы и вручили поздравительное письмо от Главы РД

Автор
01 июля, 2022. Пятница 15:58
|||
В день юбилея Зулгижат Магомедове доставили цветы и вручили поздравительное письмо от Главы РД

Сегодня, 1 июля, 90 лет празднует Зулгижат Магомедовна Магомедова – верная спутница, лучший друг и надёжный тыл почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, который в сложные времена возглавлял регион информирует Telegram-канал Администрации Главы республики.

В день юбилея Зулгижат Магомедове доставили цветы и вручили поздравительное письмо от Главы РД
Общество

Ещё утром руководитель региона Сергей Меликов поздравил Зулгижат Магомедову с праздником в своем telegram-канале, а позже по его поручению ей привезли цветы и вручили поздравительное письмо.

«Зулгижат Магомедовна, от имени всех жителей республики поздравляю с этой важной датой! Более полувека Вы прошли с мужем через все испытания и трудности. И на всех поворотах судьбы оставались образцом дагестанки, прекрасной матери, человека с широкой душой и добрым, отзывчивым сердцем!», – отмечается в тексте поздравления.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top