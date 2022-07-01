ЗАМАНА - Фестиваль дружбы студенческой молодежи стартовал в Дагестане

Фестиваль дружбы студенческой молодежи стартовал в Дагестане

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01 июля, 2022. Пятница 17:06
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Фестиваль дружбы студенческой молодежи стартовал в Дагестане

Фестиваль «Неделя дружбы студенческой молодежи» стартовал в ДГТУ.

Фестиваль дружбы студенческой молодежи стартовал в Дагестане
Общество

В мероприятии поучаствовали заместитель руководителя министерства образования и науки региона Аида Далгатова, руководитель отдела Миннаца республики Хасайбат Валиева, врио ректора ДГТУ Гамид Ирзаев.

Врио ректора ДГТУ Гамид Ирзаев открыл первый день мероприятия и отметил, что фестиваль подобного масштаба в стенах вуза проходит впервые.

«Важность и актуальность форума стали еще важнее в сегодняшние дни. Студенты вуза активно участвуют в социально-общественной жизни республики и страны. Она несет значительный вклад в развитие образования, науки, культуры и поддерживает истинные культурно-духовные ценности народов региона. Мы гордимся нашей молодежью, которая охотно берет инициативу в свои руки. Мы постараемся обеспечить благоприятные условия для ее развития и совершенствования», – заметил Гамид Ирзаев.

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