ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил оказать поддержку семье погибшего военного из Избербаша

Сергей Меликов поручил оказать поддержку семье погибшего военного из Избербаша

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01 июля, 2022. Пятница 12:30
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Сергей Меликов поручил оказать поддержку семье погибшего военного из Избербаша

Руководитель Дагестана продолжает рабочие визиты в города и районы республики для ознакомления с ситуацией на местах. Сегодня Сергей Меликов приехал в Избербаш.

Сергей Меликов поручил оказать поддержку семье погибшего военного из Избербаша
Общество

В его расписании – осмотр образовательных, спортивных, лечебных объектов, ознакомление с реализацией различных программ и встречи с жителями города.

Так, в Избербаше руководитель региона встретился с вдовой военнослужащего, который погиб при исполнении долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Выразив свои соболезнования, Меликов поговорил с жительницей Избербаша, выслушал ее просьбы и пожелания, после чего отдал соответствующие поручения, в числе которых, например, улучшение жилищных условий и обеспечение детским питанием.

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