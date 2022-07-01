Сергей Меликов поручил оказать поддержку семье погибшего военного из Избербаша

Руководитель Дагестана продолжает рабочие визиты в города и районы республики для ознакомления с ситуацией на местах. Сегодня Сергей Меликов приехал в Избербаш.

В его расписании – осмотр образовательных, спортивных, лечебных объектов, ознакомление с реализацией различных программ и встречи с жителями города.

Так, в Избербаше руководитель региона встретился с вдовой военнослужащего, который погиб при исполнении долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Выразив свои соболезнования, Меликов поговорил с жительницей Избербаша, выслушал ее просьбы и пожелания, после чего отдал соответствующие поручения, в числе которых, например, улучшение жилищных условий и обеспечение детским питанием.