ЗАМАНА - Детский лагерь «Маяк» восстановят

Детский лагерь «Маяк» восстановят

Автор
01 июля, 2022. Пятница 14:52
|||
Детский лагерь «Маяк» восстановят

Сегодня, 1 июля, руководитель РД Сергей Меликов посетил региональный детский оздоровительный лагерь «Маяк», который находится в Карабудахкентском районе, на берегу Каспийского моря.

Детский лагерь «Маяк» восстановят
Общество

Он работал с 1983 по 2014 годы, пока по решению министерства образования и науки региона не был закрыт из-за нарушений санитарных условий и правил противопожарной безопасности.

В 2016 году принималось решение о восстановлении лагеря, но работы до сих пор не стартовали. Имеющиеся на территории здания, а также детские и спортивные площадки постепенно ветшают. Глава Дагестана осмотрел территорию учреждения и поручил его восстановить, дабы у детей появилась возможность отдыхать на берегу моря в удобных условиях. Предполагается, что лагерь сможет принимать 200 детей одновременно.   На данный момент по поручению Сергея Меликова решаются вопросы имущественного характера. Далее лагерь будет передан на контроль Минстроительства республики, после чего стартуют восстановительные работы.

Как заявил руководитель Минобрнауки региона Яхья Бучаев, имеющиеся на территории корпусы будут разрушены. Уже подписаны документы о списании этих объектов.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top