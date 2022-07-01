Детский лагерь «Маяк» восстановят

Сегодня, 1 июля, руководитель РД Сергей Меликов посетил региональный детский оздоровительный лагерь «Маяк», который находится в Карабудахкентском районе, на берегу Каспийского моря.

Он работал с 1983 по 2014 годы, пока по решению министерства образования и науки региона не был закрыт из-за нарушений санитарных условий и правил противопожарной безопасности.

В 2016 году принималось решение о восстановлении лагеря, но работы до сих пор не стартовали. Имеющиеся на территории здания, а также детские и спортивные площадки постепенно ветшают. Глава Дагестана осмотрел территорию учреждения и поручил его восстановить, дабы у детей появилась возможность отдыхать на берегу моря в удобных условиях. Предполагается, что лагерь сможет принимать 200 детей одновременно. На данный момент по поручению Сергея Меликова решаются вопросы имущественного характера. Далее лагерь будет передан на контроль Минстроительства республики, после чего стартуют восстановительные работы.

Как заявил руководитель Минобрнауки региона Яхья Бучаев, имеющиеся на территории корпусы будут разрушены. Уже подписаны документы о списании этих объектов.