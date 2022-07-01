Он напомнил о принятии закона о снижении налоговых ставок для бизнес-сообщества в рамках поддержки предпринимательства в условиях западных санкций. Несмотря на снижение ставок по налогам, сбор налогов при этом вырос. Так, за 5 месяцев 2022 года обеспечено поступление в консолидированный бюджет региона налоговых и неналоговых доходов в сумме 20,6 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей или на 21 процент выше такого же периода 2021 года.