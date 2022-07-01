Он напомнил о принятии закона о снижении налоговых ставок для бизнес-сообщества в рамках поддержки предпринимательства в условиях западных санкций. Несмотря на снижение ставок по налогам, сбор налогов при этом вырос. Так, за 5 месяцев 2022 года обеспечено поступление в консолидированный бюджет региона налоговых и неналоговых доходов в сумме 20,6 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей или на 21 процент выше такого же периода 2021 года.
Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона
- Автор Дарья
- 01 июля, 2022. Пятница 08:44
Руководитель РД Сергей Меликов обозначил противодействие теневой экономике важнейшей целью в своем обращении к участникам Народного Собрания региона.
«Подобный рост обеспечен за счет принятых комплексных мер по “обелению” экономики. Низкие налоговые ставки мотивируют компании к работе в правовом поле. Предпринимателю выгоднее платить небольшие налоги, чем платить коррумпированному сотруднику определенных структур. Подробнее можно прочитать тут.
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