ЗАМАНА - Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона

Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона

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01 июля, 2022. Пятница 08:44
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Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона

Руководитель РД Сергей Меликов обозначил противодействие теневой экономике важнейшей целью в своем обращении к участникам Народного Собрания региона.

Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона
Общество

Он напомнил о принятии закона о снижении налоговых ставок для бизнес-сообщества в рамках поддержки предпринимательства в условиях западных санкций. Несмотря на снижение ставок по налогам, сбор налогов при этом вырос. Так, за 5 месяцев 2022 года обеспечено поступление в консолидированный бюджет региона налоговых и неналоговых доходов в сумме 20,6 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей или на 21 процент выше такого же периода 2021 года.

«Подобный рост обеспечен за счет принятых комплексных мер по “обелению” экономики. Низкие налоговые ставки мотивируют компании к работе в правовом поле. Предпринимателю выгоднее платить небольшие налоги, чем платить коррумпированному сотруднику определенных структур. Подробнее можно прочитать тут.

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