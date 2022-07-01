Работа проходила в рамках программы «Чистое небо», ее приурочили к модернизации одной из главных улиц Махачкалы – Коркмасова, которая соединяет сразу 2 парка города с площадью Ленина. Сотрудники корпорации убрали с опор электропередачи, столбов наружного освещения и крыш зданий примерно 4 км кабеля как собственного, так и других провайдеров.
В Махачкале «Ростелеком» обновил старые и закупил новые чугунные крышки для канализационных люков, хорошо сочетающихся с тротуарной плиткой. Они не выступают над полотном дороги, создавая дополнительный комфорт для граждан и водителей авто.
Эксперты компании составили для проекта “Чистое небо” “дорожные карты” по городам региона. Региональный оператор связи первым среди республиканских интернет-провайдеров определил “воздушные паутины”, которые уже давно не использовались, убрал их и перевел свои коммуникации в подземные коллекторы.
«Ростелеком» очистил центр Махачкалы от проводов
- Автор Дарья
- 01 июля, 2022. Пятница 08:16
«Ростелеком» перенес воздушные линии связи в кабельную канализацию в исторической части Махачкалы, информирует пресс-служба организации.
Работа проходила в рамках программы «Чистое небо», ее приурочили к модернизации одной из главных улиц Махачкалы – Коркмасова, которая соединяет сразу 2 парка города с площадью Ленина. Сотрудники корпорации убрали с опор электропередачи, столбов наружного освещения и крыш зданий примерно 4 км кабеля как собственного, так и других провайдеров.
В Махачкале «Ростелеком» обновил старые и закупил новые чугунные крышки для канализационных люков, хорошо сочетающихся с тротуарной плиткой. Они не выступают над полотном дороги, создавая дополнительный комфорт для граждан и водителей авто.
Эксперты компании составили для проекта “Чистое небо” “дорожные карты” по городам региона. Региональный оператор связи первым среди республиканских интернет-провайдеров определил “воздушные паутины”, которые уже давно не использовались, убрал их и перевел свои коммуникации в подземные коллекторы.
Последнее от Дарья
- Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона
- Глава РД обозначил противодействие теневой экономике ключевой задачей для Правительства региона
- После открытия уголовного дела житель Дагестана погасил долг по алиментам в 800 000 рублей
- Бывшего чиновника в Дагестане уличили в получении взятки в 20 000 рублей
- Вышел тизер 3 сезона "Королевства" Ларса фон Триера