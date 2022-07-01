ЗАМАНА - «Ростелеком» очистил центр Махачкалы от проводов

«Ростелеком» очистил центр Махачкалы от проводов

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01 июля, 2022. Пятница 08:16
riadagestan.ru|||
«Ростелеком» очистил центр Махачкалы от проводов

«Ростелеком» перенес воздушные линии связи в кабельную канализацию в исторической части Махачкалы, информирует пресс-служба организации.

«Ростелеком» очистил центр Махачкалы от проводов
Общество

Работа проходила в рамках программы «Чистое небо», ее приурочили к модернизации одной из главных улиц Махачкалы – Коркмасова, которая соединяет сразу 2 парка города с площадью Ленина. Сотрудники корпорации убрали с опор электропередачи, столбов наружного освещения и крыш зданий примерно 4 км кабеля как собственного, так и других провайдеров. В Махачкале «Ростелеком» обновил старые и закупил новые чугунные крышки для канализационных люков, хорошо сочетающихся с тротуарной плиткой. Они не выступают над полотном дороги, создавая дополнительный комфорт для граждан и водителей авто. Эксперты компании составили для проекта “Чистое небо” “дорожные карты” по городам региона. Региональный оператор связи первым среди республиканских интернет-провайдеров определил “воздушные паутины”, которые уже давно не использовались, убрал их и перевел свои коммуникации в подземные коллекторы. 

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