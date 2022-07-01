«Ростелеком» очистил центр Махачкалы от проводов

Работа проходила в рамках программы «Чистое небо», ее приурочили к модернизации одной из главных улиц Махачкалы – Коркмасова, которая соединяет сразу 2 парка города с площадью Ленина. Сотрудники корпорации убрали с опор электропередачи, столбов наружного освещения и крыш зданий примерно 4 км кабеля как собственного, так и других провайдеров. В Махачкале «Ростелеком» обновил старые и закупил новые чугунные крышки для канализационных люков, хорошо сочетающихся с тротуарной плиткой. Они не выступают над полотном дороги, создавая дополнительный комфорт для граждан и водителей авто. Эксперты компании составили для проекта “Чистое небо” “дорожные карты” по городам региона. Региональный оператор связи первым среди республиканских интернет-провайдеров определил “воздушные паутины”, которые уже давно не использовались, убрал их и перевел свои коммуникации в подземные коллекторы.

