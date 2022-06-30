ЗАМАНА - ДГУ и университеты Шри-Ланки договорились о сотрудничестве

ДГУ и университеты Шри-Ланки договорились о сотрудничестве

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30 июня, 2022. Четверг 17:04
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ДГУ и университеты Шри-Ланки договорились о сотрудничестве

ДГУ посетила делегация Посольства Шри-Ланки в России во главе с профессором Джанитой Абейвикремой Лиянаге, информирует пресс-служба вуза.

ДГУ и университеты Шри-Ланки договорились о сотрудничестве
Общество

Гостей встретили ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, проректор по учебной работе Магомед Гасанов, проректор по науке и инновациям Назир Ашурбеков, декан факультета международного образования Каримула Гаджиев и другие.

На встрече они обсудили тему научно-академического и культурного сотрудничества ДГУ с университетами Шри-Ланки.

«У нас классический вуз, в котором хорошо развиты и естественно-научный, и социально-гуманитарный блоки. По естественно-научному блоку мы готовим 90 процентов студентов нашего региона, а по гуманитарному блоку – 82 процента. Много внимания мы уделяем международному сотрудничеству – у нас работает Центр международной довузовской подготовки и созданы методики по русскому языку для иностранных абитуриентов. В ДГУ проходили обучение около 100 граждан Шри-Ланки, и благодаря одному из наших выпускников в 2014 году был заключен меморандум с двумя университетами Шри-Ланки», – рассказал Муртазали Рабаданов.

Он также выразил надежду, что данные сотрудничества будут усилены. Джанита Лиянаге поблагодарила руководство ДГУ за приглашение и заметила, что тоже является профессором и до назначения послом возглавляла университет.

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