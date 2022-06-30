ЗАМАНА - В Дагестане появится Единая ресурсоснабжающая организация

В Дагестане появится Единая ресурсоснабжающая организация

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30 июня, 2022. Четверг 15:16
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В Дагестане появится Единая ресурсоснабжающая организация

В рамках государственной программы по развитию Северного Кавказа Дагестан стал одним из трех пилотных субъектов, в котором открываются Единые ресурсоснабжающие организации, консолидирующие все разрозненные компании водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В Дагестане появится Единая ресурсоснабжающая организация
Общество

Вместе с этим по субъекту утвердят экономически обоснованный тариф на оказание услуг, но для жителей рост тарифа не будет заметным, он будет в рамках ежегодного показателя роста. 

На сегодняшний день в Дагестане уже работает Единый оператор в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Осуществляется работа по консолидации активов компаний в одну ресурсоснабжающую организацию.

В составе тарифной заявки созданы инвестиционная и производственная программы, которые направлены на обновление и замену ветхого оборудования водопроводных и канализационных насосных станций, сетей и зданий.

На первом этапе запланирована модернизация объектов теплоснабжения в следующих городах: Махачкала, Каспийск и Избербаш, часть средств будет направлена на капремонт и проектирование сетей водоснабжения и водоотведения.

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