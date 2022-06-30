ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал о прорывных проектах по развитию Дагестана в ходе сессии Народного Собрания

Сергей Меликов рассказал о прорывных проектах по развитию Дагестана в ходе сессии Народного Собрания

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30 июня, 2022. Четверг 12:06
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Сергей Меликов рассказал о прорывных проектах по развитию Дагестана в ходе сессии Народного Собрания

Руководитель РД Сергей Меликов сообщил о прорывных проектах по развитию региона в ходе 13 сессии Народного Собрания республики.

Сергей Меликов рассказал о прорывных проектах по развитию Дагестана в ходе сессии Народного Собрания
Общество

Так, моделью экономического развития Дагестана стали 5 прорывных проектов по развитию: каспийского туристического кластера; плодоовощного кластера; обувной промышленности; стекольного промышленного кластера; транспортно-логистической инфраструктуры.

При этом республиканской обувью на ПМЭФ, как заметил Меликов, были заинтересованы даже зарубежные компании.

Важнейшими проектами, отмечает Глава Дагестана, являются: 2-й этап ремонта аэропорта «Махачкала», а именно открытие новой взлетно-посадочной полосы, способной принять тяжелые воздушные судна. А также увеличение федеральной дороги «Кавказ» со строительством объездов городов Хасавюрта, Дербента, Махачкалы и развитие Махачкалинского морского порта.

«Поменявшиеся транспортные и логистические связи России с зарубежными странами и выход транспортного коридора «Север-Юг» на передовые позиции дают нам уверенность, что этот проект действительно способен стать прорывным проектом», – подчеркнул Меликов.

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