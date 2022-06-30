В Минсельхозпроде РД обсудили подготовку фестиваля «Золотой абрикос»

Во вторник, 28 июня, в здании Минсельхозпрода РД прошло собрание на тему организации и проведения регионального фестиваля «Золотой абрикос», а также сельскохозяйственной ярмарки.

Обсуждение проходило под руководством первого заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова, а также сотрудников Минпромторга, Минкультуры, Минтуризма, Минмолодежи, Комитета по виноградарству, Комитета по рыбному хозяйству, Агентства по предпринимательству и инвестициям, администрации города Махачкалы.

Фестиваль и ярмарка пройдут 16 июля в Махачкале. Мероприятие «Золотой абрикос» будет идти на территории сквера имени С.Стальского, а на улице Пушкина разместится ярмарка.

В ходе заседания в Минсельхозпроде республики были обсуждены вопросы совместной работы между разными органами исполнительной власти и администрации города при организации и проведении запланированных мероприятий.