Обсуждение проходило под руководством первого заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова, а также сотрудников Минпромторга, Минкультуры, Минтуризма, Минмолодежи, Комитета по виноградарству, Комитета по рыбному хозяйству, Агентства по предпринимательству и инвестициям, администрации города Махачкалы.
Фестиваль и ярмарка пройдут 16 июля в Махачкале. Мероприятие «Золотой абрикос» будет идти на территории сквера имени С.Стальского, а на улице Пушкина разместится ярмарка.
В ходе заседания в Минсельхозпроде республики были обсуждены вопросы совместной работы между разными органами исполнительной власти и администрации города при организации и проведении запланированных мероприятий.