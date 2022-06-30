ЗАМАНА - Руководитель РД ознакомился с туристическим потенциалом Хунзахского района

Руководитель РД ознакомился с туристическим потенциалом Хунзахского района

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30 июня, 2022. Четверг 10:44
riadagestan.ru||||
Руководитель РД ознакомился с туристическим потенциалом Хунзахского района Руководитель РД ознакомился с туристическим потенциалом Хунзахского района

В рамках рабочего визита в Хунзахский район руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил и осмотрел туристско-рекреационный комплекс «Матлас». Об этом информирует пресс-служба Главы Дагестана.

Руководитель РД ознакомился с туристическим потенциалом Хунзахского района
Общество

Плато и курорт «Матлас» находятся в Хунзахском районе региона рядом с одноименным аулом, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это красивейшее плато с неповторимыми каньонами, водопадами и водоемами стало одним из самых посещаемых мест у туристов.

Для фанатов экстремального туризма «Матлас» предоставляет зиплайн-трек, джиппинг и экстремальную тропу. На данный момент на территории комплекса работают 7 гостиниц на 30 койко-мест и столовая на 30-40 человек.

В местности Матлас запланирована реализация ряда перспективных проектов. О них подробно сообщил инвестор Хучбар Хучбаров. Как он заявил, там будут построены современные отели и ресторан с панорамным видом на краю горы. Подробнее можно прочитать тут.

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