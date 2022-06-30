ЗАМАНА - Компания Xiaomi представит смартфоны серии 12S 4 июля

Компания Xiaomi представит смартфоны серии 12S 4 июля

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30 июня, 2022. Четверг 09:47
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Компания Xiaomi представит смартфоны серии 12S 4 июля

Во вторник, 28 июня, китайский бренд Xiaomi представил несколько тизеров, посвященных будущему старту новой серии смартфонов Xiaomi 12S. Информируют, что сразу 3 флагманских смартфона будут показаны уже на следующей неделе.

Компания Xiaomi представит смартфоны серии 12S 4 июля
Общество

Презентация новой линейки, в состав которой войдут смартфоны Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra, пройдет 4 июля в Китае. Линейка будет построена на базе новейшего восьмиядерного процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Сообщают также, что Pro-вариант будет выходить в специальной версии под названием Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition. В основу этой модификации ляжет платформа Dimensity 9000 (Dimensity 9000 Plus) от MediaTek. Как заявляют интернет-источники, смартфоны Xiaomi 12S и 12S Pro будут доступны в 3 конфигурациях памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Базовая версия получит поддержку быстрой 67-ваттной зарядки, в то время как мощность зарядки Pro-версии составит 120 Вт. Смартфону Xiaomi 12S Ultra приписывают наличие 6,7-дюймового дисплея LTPO AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, АКБ емкостью 4800 мАч, до 12 гигабайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256/512 ГБ.

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