Сергей Меликов посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада

В рамках рабочего визита в Хунзахский район руководитель Дагестана Сергей Меликов осмотрел мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада.

Объект был возведен в 2013 году в честь 90-летия народного поэта республики Расула Гамзатова. Его самая известная работа – стихотворение «Журавли», переведенное на многие языки планеты, – стало символом памяти о погибших на полях всех войн за свою родину.

Внутри комплекса находятся архивные фотографии Расула Гамзатова и стихотворение «Журавли» на разных языках. К юбилею дагестанца здесь проведут полную реконструкцию – общую площадь комплекса заметно увеличат с применением более качественных современных материалов.

Глава Дагестана поручил осуществить все работы на самом высоком уровне.