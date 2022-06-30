Объект был возведен в 2013 году в честь 90-летия народного поэта республики Расула Гамзатова. Его самая известная работа – стихотворение «Журавли», переведенное на многие языки планеты, – стало символом памяти о погибших на полях всех войн за свою родину.
Внутри комплекса находятся архивные фотографии Расула Гамзатова и стихотворение «Журавли» на разных языках. К юбилею дагестанца здесь проведут полную реконструкцию – общую площадь комплекса заметно увеличат с применением более качественных современных материалов.
Глава Дагестана поручил осуществить все работы на самом высоком уровне.