ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада

Сергей Меликов посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада

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30 июня, 2022. Четверг 08:42
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Сергей Меликов посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада

В рамках рабочего визита в Хунзахский район руководитель Дагестана Сергей Меликов осмотрел мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада.

Сергей Меликов посетил мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цада
Общество

Объект был возведен в 2013 году в честь 90-летия народного поэта республики Расула Гамзатова. Его самая известная работа – стихотворение «Журавли», переведенное на многие языки планеты, – стало символом памяти о погибших на полях всех войн за свою родину.

Внутри комплекса находятся архивные фотографии Расула Гамзатова и стихотворение «Журавли» на разных языках. К юбилею дагестанца здесь проведут полную реконструкцию – общую площадь комплекса заметно увеличат с применением более качественных современных материалов.

Глава Дагестана поручил осуществить все работы на самом высоком уровне.

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