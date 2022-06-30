Между тем, Минпромторг РФ заявляет, что Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» начал формировать требования к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ). Так, они собираются ввести ограничение скорости их движения до 25 км в час. На данный момент данное ограничение работает на прокатных самокатах. Также они установят автоматическое ограничение скорости до 6 км\ч в парках и иных местах массового скопления людей. Подобная функция получит название «пешеходный режим».
Скорость электросамокатов и других аналогичных девайсов в России ограничат до 25 км/час
- Автор Дарья
- 30 июня, 2022. Четверг 08:16
Верховный суд России 30 марта принял решение об отнесении электросамокатов к транспортным средствам. С подачи МВД и Минтранса к таким транспортным средствам относятся также электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса «и другие подобные средства передвижения». Впрочем, их юридический статус все еще не имеет четкого определения.
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