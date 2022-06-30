Скорость электросамокатов и других аналогичных девайсов в России ограничат до 25 км/час

Автор Дарья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин|||

Верховный суд России 30 марта принял решение об отнесении электросамокатов к транспортным средствам. С подачи МВД и Минтранса к таким транспортным средствам относятся также электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса «и другие подобные средства передвижения». Впрочем, их юридический статус все еще не имеет четкого определения.