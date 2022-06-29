ЗАМАНА - Дербентская Джума-мечеть отказалась от идеи брать с туристов деньги за вход

Дербентская Джума-мечеть отказалась от идеи брать с туристов деньги за вход

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29 июня, 2022. Среда 17:04
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Дербентская Джума-мечеть отказалась от идеи брать с туристов деньги за вход

Вход в Джума-мечеть VIII века в Дербенте – самую древнюю российскую мечеть – продолжит быть бесплатным. Об этом сегодня, 29 июня, в своем телеграм-канале рассказал руководитель города Рустамбек Пирмагомедов.

Дербентская Джума-мечеть отказалась от идеи брать с туристов деньги за вход
Общество

Накануне в интернете были опубликованы фотографии таблички на стене мечети с объявлением, что с 1 июля посещение для путешественников станет платным – 50 рублей за вход.

В среду Пирмагомедов посетил встречу с председателем общины Джума-мечети Дербента Сеияхьей Сеидовым и главой Дербентского музея-заповедника Виктором Чесноковым.

Сеидов объяснил, что посещение мечети было решено сделать платным в связи с возросшей нагрузкой на персонал и появлением дополнительных трат из-за многократного роста количества посетителей, в основном это туристы.

В ходе обсуждения они решили, что Дербентский музей-заповедник самостоятельно займется проведением экскурсий в мечети, аккредитацией гидов, а также будет помогать общине решать хозяйственно-бытовые вопросы.

«Вход в старинную Джума-мечеть остается бесплатным. Опубликованное накануне объявление о плате в 50 рублей для путешественников снято», – заявил Пирмагомедов.

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