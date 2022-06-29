Дагестан вновь первый по числу вакансий в сфере туризма на Северном Кавказе

Число вакансий в области туризма и гостеприимства в СКФО выросло на 27 процентов. По количеству вакансий первыми идут Ставропольский край, Дагестан и Северная Осетия, информирует ТАСС, ссылаясь на портал по поиску работы HeadHunter.

По результатам исследования сайта рынка труда в области туризма и гостеприимства на Северном Кавказе на данный момент более 320 актуальных предложений о работе в этой сфере, причем более трети (35%) из них подходят для работников без опыта работы. Еще в мае текущего года было открыто около 300 вакансий (27%).

Уточняют, что самые востребованные должности следующие: повара, шеф-повара и работники кухни, официанты, бармены, специалисты по размещению гостей, управляющие менеджеры, а также эксперты по продаже и организации поездок. По числу предложений первыми в рейтинге идут Ставрополь, Махачкала, Владикавказ, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Железноводск и Дербент.