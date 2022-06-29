Так, Меликов побывал в Хунзахской центральной районной больнице в селе Арни на 110 коек. Также в районе работают 2 участковые больницы в населенных пунктах Харахи и Гоцатль, врачебная амбулатория и 50 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. Руководителю Дагестана сотрудники медучреждений пожаловались на проблемы с отоплением, после чего Меликов поручил решить этот вопрос.
Глава РД посетил объекты здравоохранения в Хунзахском районе
- Автор Дарья
- 29 июня, 2022. Среда 15:41
Приехав с рабочим визитом в Хунзахский район, руководитель Дагестана Сергей Меликов традиционно осмотрел социальные объекты. В том числе и Хунзахскую центральную районную больницу в селе Арни.
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