Глава РД посетил объекты здравоохранения в Хунзахском районе

Приехав с рабочим визитом в Хунзахский район, руководитель Дагестана Сергей Меликов традиционно осмотрел социальные объекты. В том числе и Хунзахскую центральную районную больницу в селе Арни.

Так, Меликов побывал в Хунзахской центральной районной больнице в селе Арни на 110 коек. Также в районе работают 2 участковые больницы в населенных пунктах Харахи и Гоцатль, врачебная амбулатория и 50 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. Руководителю Дагестана сотрудники медучреждений пожаловались на проблемы с отоплением, после чего Меликов поручил решить этот вопрос.