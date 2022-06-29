Абдурахман Тагиров появился на свет 25 июня 1927 года в селе Чиркей, Буйнакского района. Окончив 6 классов, во времена Великой Отечественной войны он работал в трудовых отрядах. На данный момент у героя 5 взрослых детей, 15 внуков и 31 правнук.
От имени Правительства РФ и Главы Дагестана Абдурахмана Тагирова поздравил руководитель Буйнакского комплексного центра социального обслуживания Минтруда региона Абдула Магомедов и сотрудники местной администрации.
В праздничной атмосфере ветерану зачитали поздравительное письмо от Владимира Путина, в котором он выразил гордость за поколение героев и победителей, подчеркнув неоценимый подвиг на фронтах и в тылу и огромный вклад в победу над немецкими фашистами. Гости поблагодарили героя ВОВ за его храбрость, пожелали ему большого здоровья и долгих лет жизни.