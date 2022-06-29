Сергей Меликов зачитал письмо сержанта Дяченко о подвиге дагестанца на Украине

На встрече руководителя РД Сергея Меликова с родными дагестанских военных, погибших при исполнении долга на территории Украины, отец сержанта Амира Наврузова рассказал, что получил письмо о подвиге сына, написанное его сослуживцем.

Он обратился к руководителю региона с просьбой зачитать текст.

«Я - старший разведчик разведывательной роты, старший сержант Дяченко. При выполнении задач по специальной операции на территории Украины в Херсонской области в районе населенного пункта Александровка, пребывая на позиции обороны с 24.05.22 по 25.05.22, при попытке прорыва со стороны ВСУ при артиллерийском обстреле сержант Наврузов Амир Набекович вел наблюдение в сторону противника и, своевременно подав команду "Воздух! В Укрытие!" тем самым спас нам жизнь.

Хочу выразить благодарность родителям за то, что вырастили такого сына», – написал сержант в письме.

Выразив слова соболезнования, Глава Дагестана высказался: «Я искренне преклоняюсь перед подвигом вашего сына и хочу сказать, что практически обо всех ребятах из Дагестана, и тех, которые погибли, и тех, кто сейчас на линии огня, написаны такие письма. Все наши ребята славно сражаются, но на подвиг прежде всего идут наши с вами земляки, ваши дети. Это потому, что вы их так воспитали, потому что они горцы, и потому, что они настоящие патриоты. Зная о событиях 1999 года, они, как никто другой, понимают цену свободы нашей страны и готовы пожертвовать ради нее своей жизнью».