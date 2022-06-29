ЗАМАНА - В Дагестане построят комплекс по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода

В Дагестане построят комплекс по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода

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29 июня, 2022. Среда 08:42
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В Дагестане построят комплекс по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода
Оказание госпомощи инвестпроекту по открытию комплекса по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода и жидкого аргона собственного производства в Дагестане обсудили вчера, 28 июня, на собрании под руководством Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане построят комплекс по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода
Общество

Так, была обсуждена тема оказания инициатору проекта - ООО «Современные медицинские технологии – Дагестан» - государственной помощи в виде выделения земельного участка в Кумторкалинском районе. Также проект обеспечат необходимой инфраструктурой.

Как заметил премьер, задача проекта - устранение недостатка жидкого медицинского кислорода в регионе. На сегодняшний день его завозят в Дагестан из других субъектов страны, нынешняя логистика с плечом доставки от 350 километров представляет риски для гарантированных и эффективных поставок.

В рамках проекта запланирована поставка медицинского кислорода в регионы Северного Кавказа. Подробнее можно прочитать здесь.

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