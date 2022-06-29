Оказание госпомощи инвестпроекту по открытию комплекса по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода и жидкого аргона собственного производства в Дагестане обсудили вчера, 28 июня, на собрании под руководством Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Оказание госпомощи инвестпроекту по открытию комплекса по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода и жидкого аргона собственного производства в Дагестане обсудили вчера, 28 июня, на собрании под руководством Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Так, была обсуждена тема оказания инициатору проекта - ООО «Современные медицинские технологии – Дагестан» - государственной помощи в виде выделения земельного участка в Кумторкалинском районе. Также проект обеспечат необходимой инфраструктурой.

Как заметил премьер, задача проекта - устранение недостатка жидкого медицинского кислорода в регионе. На сегодняшний день его завозят в Дагестан из других субъектов страны, нынешняя логистика с плечом доставки от 350 километров представляет риски для гарантированных и эффективных поставок.

В рамках проекта запланирована поставка медицинского кислорода в регионы Северного Кавказа. Подробнее можно прочитать здесь.