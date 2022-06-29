ЗАМАНА - В Дагестане откроется 51 новый фельдшерско-акушерский пункт

В Дагестане откроется 51 новый фельдшерско-акушерский пункт

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29 июня, 2022. Среда 08:14
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В Дагестане откроется 51 новый фельдшерско-акушерский пункт
Процесс строительства объектов здравоохранения в Дагестане обсудили вчера, 28 июня, на собрании Правительства региона под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане откроется 51 новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество

Например, собравшиеся обсудили тему реализации Соглашения между Минздравом региона и руководителями муниципальных образований по сотрудничеству в сфере строительства, ввода в работу, обслуживания, функционирования объектов медицины, открывающихся в рамках реализации региональной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения РД».

Премьер заметил, что в рамках данной программы на 2021–2022 годы в республике предусмотрена покупка и размещение модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), врачебных амбулаторий и поликлиник из быстровозводимых конструкций.

«Это позволит оказывать гражданам из сельских районов первичную врачебно-санитарную помощь прямо по месту жительства, причем эта помощь будет отвечать требуемым стандартам», заметил он. Подробнее можно прочитать тут.

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