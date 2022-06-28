ЗАМАНА - Пещера Нохъо появилась на карте 2ГИС

Пещера Нохъо появилась на карте 2ГИС

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28 июня, 2022. Вторник 09:31
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Пещера Нохъо появилась на карте 2ГИС

Проложить путь к новому туристическому маршруту теперь можно в мобильном приложении 2ГИС. 

Пещера Нохъо появилась на карте 2ГИС
Общество

На карте полностью отображена дорога к пещере, все пешеходные дорожки и висящий пешеходный мост через Сулакский каньон. 

 Это место обязательно понравится туристам, - считает пресс-служба 2ГИС. 

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