На карте полностью отображена дорога к пещере, все пешеходные дорожки и висящий пешеходный мост через Сулакский каньон.
Это место обязательно понравится туристам, - считает пресс-служба 2ГИС.
Проложить путь к новому туристическому маршруту теперь можно в мобильном приложении 2ГИС.
На карте полностью отображена дорога к пещере, все пешеходные дорожки и висящий пешеходный мост через Сулакский каньон.
Это место обязательно понравится туристам, - считает пресс-служба 2ГИС.
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