ЗАМАНА - Житель Кизляра представлен к специальной награде

Житель Кизляра представлен к специальной награде

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27 июня, 2022. Понедельник 15:41
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Житель Кизляра представлен к специальной награде

 Специальную награду – медаль «Юнармейская доблесть» III степени получил кизлярей Максим Зеленов.

Житель Кизляра представлен к специальной награде
Общество

Аймесей Дибирова – директор учреждения «Малая академия наук», вручила награду юнармейцу, пожелав ему всяческих успехов.

 Максим в рядах юнармейцев давно. В этом году он собирается поступать в Рязанский военный десантный командный университет.

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