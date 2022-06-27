Аймесей Дибирова – директор учреждения «Малая академия наук», вручила награду юнармейцу, пожелав ему всяческих успехов.
Максим в рядах юнармейцев давно. В этом году он собирается поступать в Рязанский военный десантный командный университет.
Специальную награду – медаль «Юнармейская доблесть» III степени получил кизлярей Максим Зеленов.
Аймесей Дибирова – директор учреждения «Малая академия наук», вручила награду юнармейцу, пожелав ему всяческих успехов.
Максим в рядах юнармейцев давно. В этом году он собирается поступать в Рязанский военный десантный командный университет.
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