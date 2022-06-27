Дагестанская молодежь собирает игрушки для детей из ЛНР и ДНР

Автор Шахри |||

В столице Дагестана ко Дню молодежи решили помочь детям ЛНР и ДНР, проведя акция по восстановлению библиотечного фонда и сбору игрушек.