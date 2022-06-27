Участники фестиваля принесли книги и игрушки, которые позже доставят маленьким жителям Луганской и Донецкой народных республик.
Волонтеры министерства по делам молодежи говорят, что подобные акции всегда вызывают большой интерес и желание помочь.
В столице Дагестана ко Дню молодежи решили помочь детям ЛНР и ДНР, проведя акция по восстановлению библиотечного фонда и сбору игрушек.
Участники фестиваля принесли книги и игрушки, которые позже доставят маленьким жителям Луганской и Донецкой народных республик.
Волонтеры министерства по делам молодежи говорят, что подобные акции всегда вызывают большой интерес и желание помочь.
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