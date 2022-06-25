С желающими служить побеседуют и если их устроят условия контракта, они смогут заступить на службу. Срок – от 3 месяцев до 2 лет. Зарплата от 240 000 до 290 000 рублей.
Как сообщает mirmol.ruсо ссылкой на военного комиссара Махачкалы Омара Омарова, махачкалинцы могут заключить краткосрочные контракты для прохождения срочной военной службы.
С желающими служить побеседуют и если их устроят условия контракта, они смогут заступить на службу. Срок – от 3 месяцев до 2 лет. Зарплата от 240 000 до 290 000 рублей.
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