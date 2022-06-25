ЗАМАНА - Махачкалинцам предлагают военную службу по контракту

Махачкалинцам предлагают военную службу по контракту

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25 июня, 2022. Суббота 21:48
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Махачкалинцам предлагают военную службу по контракту

Как сообщает mirmol.ruсо ссылкой на военного комиссара Махачкалы Омара Омарова, махачкалинцы могут заключить краткосрочные контракты для прохождения срочной военной службы.

Махачкалинцам предлагают военную службу по контракту
Общество

 С желающими служить побеседуют и если их устроят условия контракта, они смогут заступить на службу. Срок – от 3 месяцев до 2 лет. Зарплата от 240 000 до 290 000 рублей.

  

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