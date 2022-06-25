Махачкалинцам предлагают военную службу по контракту

Как сообщает mirmol . ru со ссылкой на военного комиссара Махачкалы Омара Омарова, махачкалинцы могут заключить краткосрочные контракты для прохождения срочной военной службы.

С желающими служить побеседуют и если их устроят условия контракта, они смогут заступить на службу. Срок – от 3 месяцев до 2 лет. Зарплата от 240 000 до 290 000 рублей.