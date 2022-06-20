ЗАМАНА - Газпром откроет в Дагестане новые заправки метаном

Газпром откроет в Дагестане новые заправки метаном

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20 июня, 2022. Понедельник 10:23
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Газпром откроет в Дагестане новые заправки метаном

Сначала в республике будут открыты 4 спецавтозаправки, где водители будут заправляться метаном. 

Газпром откроет в Дагестане новые заправки метаном
Общество

 

После этого компания  запустит еще  14 АЗС. 

Пока в регионе работают только 13 АЗС, потому что метан среди местных автомобилистов не самое популярное топливо. 

 

Большая часть дагестанских водителей предпочитает пропан. 

 

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