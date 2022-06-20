Газпром откроет в Дагестане новые заправки метаном

Сначала в республике будут открыты 4 спецавтозаправки, где водители будут заправляться метаном.

После этого компания запустит еще 14 АЗС.

Пока в регионе работают только 13 АЗС, потому что метан среди местных автомобилистов не самое популярное топливо.

Большая часть дагестанских водителей предпочитает пропан.