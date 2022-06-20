После этого компания запустит еще 14 АЗС.
Пока в регионе работают только 13 АЗС, потому что метан среди местных автомобилистов не самое популярное топливо.
Большая часть дагестанских водителей предпочитает пропан.
Сначала в республике будут открыты 4 спецавтозаправки, где водители будут заправляться метаном.
После этого компания запустит еще 14 АЗС.
Пока в регионе работают только 13 АЗС, потому что метан среди местных автомобилистов не самое популярное топливо.
Большая часть дагестанских водителей предпочитает пропан.
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