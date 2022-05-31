ЗАМАНА - Два земельных участка в Избербаше вернули в муниципальную собственность после вмешательства прокуратуры

Два земельных участка в Избербаше вернули в муниципальную собственность после вмешательства прокуратуры

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31 мая, 2022. Вторник 13:41
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Два земельных участка в Избербаше вернули в муниципальную собственность после вмешательства прокуратуры

По информации прокурорской проверки в отношении местного жителя было открыто уголовное дело. Суд Избербаша признал его виновным в мошенничестве, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Два земельных участка в Избербаше вернули в муниципальную собственность после вмешательства прокуратуры
Общество

«Выявлено, что в 2017 году гражданин, используя заведомо фейковые, датированные 2015 годом указы городской администрации о передаче двум жителям Избербаша в частную собственность двух земельных участков общей площадью 700 квадратных метров, добился их оформления на указанных лиц, а в последующем распорядился участками по своему усмотрению», – заявляет ведомство.

Прокуратура города в суд отправила два исковых заявления о признании недействительными вышеуказанные указы и обязании Управления Росреестра региона снять земельные участки с государственного кадастрового учета.

На данный момент одно исковое заявление судом рассмотрено и признано, второе пребывает на стадии рассмотрения, уточняет прокуратура.

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