ЗАМАНА - В Дагестана определены победители республиканского чемпионата «Абилимпикс»

В Дагестана определены победители республиканского чемпионата «Абилимпикс»

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31 мая, 2022. Вторник 12:24
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В Дагестана определены победители республиканского чемпионата «Абилимпикс»
В Дагестане прошел республиканский чемпионат «Абилимпикс». В нем поучаствовали 150 человек с ограниченными возможностями здоровья.
В Дагестана определены победители республиканского чемпионата «Абилимпикс»
Общество
 
Конкурс проходил на 8 площадках в двух городах Дагестана – Махачкале и Хасавюрте. В общем в мероприятии было 22 компетенции. Специалисты оценили конкурсные работы и определили лучших. Выбран 81 призер: из них первое место заняли 27 человек, на втором месте – 30, и третье место у 24 конкурсантов.
 
В рамках чемпионата также прошло 7 мастер-классов по разным специальностям. Кроме того, были организованы 3 круглых стола на тему проблем трудоустройства, образования и обеспечения безопасности граждан с ограниченными возможностями здоровья.
 
Победители и призеры 10 июня получат медали, дипломы и ценные подарки. Они представят Дагестан в Национальном чемпионате, который должен пройти в Москве.
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