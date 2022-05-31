В Дагестана определены победители республиканского чемпионата «Абилимпикс»

В Дагестане прошел республиканский чемпионат «Абилимпикс». В нем поучаствовали 150 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В Дагестане прошел республиканский чемпионат «Абилимпикс». В нем поучаствовали 150 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проходил на 8 площадках в двух городах Дагестана – Махачкале и Хасавюрте. В общем в мероприятии было 22 компетенции. Специалисты оценили конкурсные работы и определили лучших. Выбран 81 призер: из них первое место заняли 27 человек, на втором месте – 30, и третье место у 24 конкурсантов.

В рамках чемпионата также прошло 7 мастер-классов по разным специальностям. Кроме того, были организованы 3 круглых стола на тему проблем трудоустройства, образования и обеспечения безопасности граждан с ограниченными возможностями здоровья.