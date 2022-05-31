ЗАМАНА - Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная народной поэтессе Фазу Алиевой

Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная народной поэтессе Фазу Алиевой

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31 мая, 2022. Вторник 11:31
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Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная народной поэтессе Фазу Алиевой

1 июня в 16:00 в театре поэзии совместно с первой детской галерей подготовили выставку «Я – птица твоего большого сада»

Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная народной поэтессе Фазу Алиевой
Общество

Мерлприятие включает в себя выставку декоративно-прикладного искусства, посвященная 90-летию Фазу Алиевой, увлекательную программу:на сцене прочтут стихи и покажут видеоматериалы о творчестве поэтессы.

Вход свободный

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