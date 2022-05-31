Мерлприятие включает в себя выставку декоративно-прикладного искусства, посвященная 90-летию Фазу Алиевой, увлекательную программу:на сцене прочтут стихи и покажут видеоматериалы о творчестве поэтессы.
Вход свободный
1 июня в 16:00 в театре поэзии совместно с первой детской галерей подготовили выставку «Я – птица твоего большого сада»
Мерлприятие включает в себя выставку декоративно-прикладного искусства, посвященная 90-летию Фазу Алиевой, увлекательную программу:на сцене прочтут стихи и покажут видеоматериалы о творчестве поэтессы.
Вход свободный
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