ЗАМАНА - Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в Махачкале

Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в Махачкале

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31 мая, 2022. Вторник 11:47
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Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в Махачкале

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня в Махачкале запланирован ряд тематических мероприятий, информирует пресс-служба Управления культуры администрации города.

Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в Махачкале
Общество

Так, с 9:00 до 11:00 часов пройдет конкурс детского рисунка на арт-площадке «Вернисаж» по адресу: проспект Расула Гамзатова, 93 «а».

В 10:00 ч. перед Русским театром стартует праздничный концерт «Мир начинается с детства». Кроме того, пройдет фестиваль «Юные звезды Махачкалы» для самых маленьких и региональный фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы».

Гала-концерт «Юные звезды Махачкалы» можно посмотреть в Большом зале Русского государственного музыкально-драматического театра имени Максима Горького в 15:00 ч.

В рамках тематических мероприятий также в 16:00 часов начнет работу выставка декоративно-прикладного искусства «Я – птица твоего большого сада», приуроченная к 90-летию Фазу Алиевой.

Завершится "День защиты детей" показом детской постановки «Летучий корабль», который стартует в 16:30 часов в Большом зале Русского Государственного музыкально-драматического театра имени Максима Горького.

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