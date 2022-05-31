Данная кинокартина является лауреатом интернет премии Прометей-2021, особенностью фильма является то, что зрителя знакомят с высшими духовными ценностями разных мировых вер и прививают чувство толерантности.
По завершению показа любой желающий мог задать интересующий вопрос, приглашенным экспертам. Данный формат общения помогает решить проблемы социальной коммуникации.
Показ фильма «Вершины Кавказ» в Музее истории мировых культур и религий
- Автор Осман
- 31 мая, 2022. Вторник 11:17
В Музее истории мировых культур состоялся показ фильма «Вершины Кавказа»
Данная кинокартина является лауреатом интернет премии Прометей-2021, особенностью фильма является то, что зрителя знакомят с высшими духовными ценностями разных мировых вер и прививают чувство толерантности.
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