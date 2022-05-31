ЗАМАНА - Показ фильма «Вершины Кавказ» в Музее истории мировых культур и религий

Показ фильма «Вершины Кавказ» в Музее истории мировых культур и религий

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31 мая, 2022. Вторник 11:17
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Показ фильма «Вершины Кавказ» в Музее истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур состоялся показ фильма «Вершины Кавказа»

Показ фильма «Вершины Кавказ» в Музее истории мировых культур и религий
Общество

Данная кинокартина является лауреатом интернет премии Прометей-2021, особенностью фильма является то, что зрителя знакомят с высшими духовными ценностями разных мировых вер и прививают чувство толерантности.
По завершению показа любой желающий мог задать интересующий вопрос, приглашенным экспертам. Данный формат общения помогает решить проблемы социальной коммуникации.

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