Посетители ознакомились с увлекательными программами и конкурсами, связанными с культурой Дагестана. Во время акции был организован телемост между Дагестаном и Новосибирской областью, где мы обменялись культурными особенностями.
По окончанию выступил сотрудник Муфтията Рд с презентацией о роли сохранения культурных ценностей Дагестана.
Завершилась "Библионочь" увлекательным конкурсом «Обычаи и традиции моего народа», всех активных участников наградили грамотами.
Библионочь-2022
- Автор Осман
- 31 мая, 2022. Вторник 10:24
Всероссийская акция "Библионочь" – 2022, посвященная году культурного наследия народов РФ, прошла в Централизованной библиотечной системе им Ф. Алиевой.
Посетители ознакомились с увлекательными программами и конкурсами, связанными с культурой Дагестана. Во время акции был организован телемост между Дагестаном и Новосибирской областью, где мы обменялись культурными особенностями.
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