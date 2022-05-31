ЗАМАНА - Библионочь-2022

Библионочь-2022

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31 мая, 2022. Вторник 10:24
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Библионочь-2022

Всероссийская акция "Библионочь" – 2022, посвященная году культурного наследия народов РФ, прошла в Централизованной библиотечной системе им Ф. Алиевой.

Библионочь-2022
Общество

Посетители ознакомились с увлекательными программами и конкурсами, связанными с культурой Дагестана. Во время акции был организован телемост между Дагестаном и Новосибирской областью, где мы обменялись культурными особенностями.
По окончанию выступил сотрудник Муфтията Рд с презентацией о роли сохранения культурных ценностей Дагестана.
Завершилась "Библионочь" увлекательным конкурсом «Обычаи и традиции моего народа», всех активных участников наградили грамотами.

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