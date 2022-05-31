Библионочь-2022

Посетители ознакомились с увлекательными программами и конкурсами, связанными с культурой Дагестана. Во время акции был организован телемост между Дагестаном и Новосибирской областью, где мы обменялись культурными особенностями.

По окончанию выступил сотрудник Муфтията Рд с презентацией о роли сохранения культурных ценностей Дагестана.

Завершилась "Библионочь" увлекательным конкурсом «Обычаи и традиции моего народа», всех активных участников наградили грамотами.