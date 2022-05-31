Заместитель главы Минмолодежи РД Патимат Омарова считает, что такие конкурсы дают возможность руководителям реализовать свои лидерские качества и возможности.
«Проект “Лидеры России” – это уникальный социальный рычаг, благодаря которому находятся лучшие кадры среди управленцев. Именно они делают лучше во всех смыслах нашу родину», – отметила Патимат Омарова.
Также она отметила заслуженную победу жительницы Дагестана Эльнары Исламовой – участницы нового сезона, достойно представившую регион на всероссийском этапе.
«Это очень хорошо, когда дагестанские женщины с успехом конкурируют в компетенциях и профессионализме с лучшими управленцами страны», – заявила Омарова.