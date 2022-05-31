Патимат Омарова прокомментировала итоги конкурса «Лидеры России»

Накануне в Москве прошел IV сезон конкурса управленцев «Лидеры России», победителями которого стали 106 человек из 32 субъектов России, а также граждане Казахстана, ОАЭ и Эстонии.

Заместитель главы Минмолодежи РД Патимат Омарова считает, что такие конкурсы дают возможность руководителям реализовать свои лидерские качества и возможности.

«Проект “Лидеры России” – это уникальный социальный рычаг, благодаря которому находятся лучшие кадры среди управленцев. Именно они делают лучше во всех смыслах нашу родину», – отметила Патимат Омарова.

Также она отметила заслуженную победу жительницы Дагестана Эльнары Исламовой – участницы нового сезона, достойно представившую регион на всероссийском этапе.

«Это очень хорошо, когда дагестанские женщины с успехом конкурируют в компетенциях и профессионализме с лучшими управленцами страны», – заявила Омарова.